Σοκ στο Παλαιό Φάληρο: 70χρονη ανασύρθηκε νεκρή από την θάλασσα

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (13/8) στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, με θύμα μια 70χρονη γυναίκα.

Ειδικότερα, η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θάλασσα.

Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας

Η άτυχη λουόμενη, η οποία φορούσε κόκκινο ολόσωμο μαγιό, ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το περιστατικό καταγράφηκε από το Α' Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

Η σορός της πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.