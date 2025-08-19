Εντοπίστηκε πυρομαχικό υλικό στα Βελανίδια του δήμου Μονεμβασιάς

Πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της δημοτικής κοινότητας Βελανιδιών, του δήμου Μονεμβασίας.

Συγκεκριμένα, ένας ιδιώτης εντόπισε το πυρομαχικό υλικό και ενημέρωσε το Λιμεναρχείο της Νεάπολης Βοιών Λακωνίας.

Το πυρομαχικό υλικό (μάλλον νάρκη), εντοπίστηκε στον βυθό της θάλασσας, σε απόσταση, περίπου, εκατό μέτρων απ’ την ακτή και σε βάθος, περίπου, δέκα πέντε μέτρων.

Σήμανση της περιοχής

Το Λιμενικό οριοθέτησε την επίμαχη περιοχή, ενώ ενημερώθηκε και η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της, περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αλιευτικοί σύλλογοι της περιοχής, για αποφυγή δράσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνεται ότι η περιοχή Βελανίδια βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του ορεινού όγκου του Πάρνωνα. Απέχει, συγκεκριμένα, 54 χλμ από την Μονεμβασιά.