Απίστευτο περιστατικό στην Πάτρα: Κάθονταν στην αυλή και τους έπεσε ένα δέντρο στο κεφάλι

Ένα απίστευτο συμβάν συνέβη αργά το βράδυ της Τρίτης (19/8) στα Αραχωβίτικα της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το tempo24.news, μία μουριά έπεσε και πλάκωσε δύο άτομα μέσα σε αυλή σπιτιού.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έτρεξαν να βοηθήσουν, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν και απεγκλώβισαν τους δύο τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της 6ης ΕΜΑΚ τα δύο άτομα είχαν ήδη απεγκλωβιστεί.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.