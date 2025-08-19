«Σαν σεισμός»: Τι λέει η ΟΣΥ για το ατύχημα με το λεωφορείο στου Παπάγου

Μία μέρα μετά το σοβαρό περιστατικό με λεωφορείο της γραμμής 409 στου Παπάγου, η ΟΣΥ ξεκαθαρίζει ότι το ατύχημα δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα. Το όχημα προσέκρουσε σε μπαλκόνι πολυκατοικίας και σε σταθμευμένο ΙΧ, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η Τεχνική Επιτροπή που διερεύνησε το συμβάν διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε καμία μηχανική βλάβη, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η πειθαρχική διαδικασία για τον οδηγό.

«Βάσει του πορίσματος της Επιτροπής, το ατύχημα δεν μπορεί να αποδοθεί σε τεχνικό πρόβλημα. Η διαδικασία για τον οδηγό έχει ήδη εκκινήσει», σημειώνει η ΟΣΥ.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής μιλούν για στιγμές τρόμου. Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε ότι ο οδηγός τους είπε πως «έβαλε χειρόφρενο, αλλά αυτό λύθηκε». Η σύγκρουση, όπως είπε, ήταν τόσο δυνατή που «νομίσαμε ότι γίνεται σεισμός».

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες το ατύχημα σημειώθηκε όταν το λεωφορείο που ήταν σταθμευμένο στην πλατεία Κονίτσης άρχισε να κυλάει στον κατηφορικό δρόμο μέχρι που κατέληξε πάνω σε πολυκατοικία και ένα σταθμευμένο όχημα. Από την πρόσκρουση σημειώθηκαν υλικές ζημιές στο ισόγειο και τον 1ο όροφο του κτηρίου καθώς και στο παρκαρισμένο ΙΧ.