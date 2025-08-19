Σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε άνδρα και τον πέταξε μέτρα μακριά - Το βίντεο

Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που συνέβη το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025 στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews, ένας άνδρας που κινείτο πεζός στην περιοχή, την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Αποτέλεσμα ήταν το όχημα να τον πετάξει αρκετά μέτρα μακριά.

Ο άνδρας διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, έχοντας ορθοπεδικά τραύματα.



Δείτε το σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου: