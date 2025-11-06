Πάτρα: Άγρια επίθεση ομάδας νεαρών Ρομά σε διανομέα

Σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν στο βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025 στην Πάτρα, όταν μια ομάδα νεαρών Ρομά επιτέθηκαν με απίστευτη αγριότητα σε έναν διανομέα φαγητού εν ώρα εργασίας.

Η ομάδα των νεαρών άρχισε να χτυπά τον διανομέα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και άμεσα στο έφτασε ισχυρή δύναμη προκειμένου να ηρεμήσει η κατάσταση.

Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια της επίθεσης στον διανομέα, ο οποίος τραυματίστηκε από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε, όπως αναφέρει το tempo24.