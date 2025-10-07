Προφυλακιστέος ο 25χρονος διανομέας που επιτέθηκε με κατσαβίδι στον 40χρονο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 25χρονος διανομέας για το περιστατικό με τον οδηγό στην Ιερά Οδό.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αποδέχθηκε την πράξη του υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε άμυνα, αλλά και ότι χτύπησε τον οδηγό με κλειδί καθώς έβρισε τη μητέρα του και βγήκε εκτός ελέγχου.

Με βαρύ φάκελο ο 25χρονος

Ο δράστης, ο οποίος είχε ήδη ταυτοποιηθεί από τις Aρχές, παρουσιάστηκε αυτοβούλως το βράδυ του Σαββάτου στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, όπου συνελήφθη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και εξύβριση.



Η σύλληψή του θεωρούνταν ζήτημα χρόνου, καθώς οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τα στοιχεία του λίγες ώρες μετά την επίθεση, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες και μαρτυρίες. Ο 25χρονος δεν είναι άγνωστος στις Aρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., έχει απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων βίαιες επιθέσεις, κλοπές και ναρκωτικά.



Το ιστορικό του 25χρονου, όπως σημειώνουν πηγές της αστυνομίας, δείχνει ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενης βίαιης και παραβατικής συμπεριφοράς.