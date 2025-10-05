«Για χιλιοστά γλίτωσα το μάτι μου»: Ο 40χρονος περιγράφει την επίθεση με κατσαβίδι από τον διανομέα

«Δε νιώθω πολύ καλά ψυχολογικά και σωματικά» δήλωσε από το νοσοκομείο ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση με κατσαβίδι από τον 25χρονο διανομέα στην Ιερά Οδό, στο Αιγάλεω.



Σχετικά με το πώς έγινε το περιστατικό τόνισε ότι ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο ίδιος βγήκε από ένα STOP: «Έβγαλα τη μούρη του ΙΧ πιο μπροστά από το STOP και το μηχανάκι ερχόταν από την Ιερά Οδό. Εγώ έβγαινα από την Ελλησπόντου. Ήρθε δίπλα μου και μου λέει "φίλε STOP δεν έχεις;". Και εγώ του είπα: "εσύ φίλε φρένα δεν έχεις;". Κι έτσι μετά ξεκίνησε ο καβγάς με φωνές και βρισιές».



«Το μάτι μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί το γλίτωσα στο χιλιοστό του χιλιοστού, μου είπε ο γιατρός» τόνισε ο άνδρας μιλώντας στο Mega.



Ο ίδιος περιέγραψε πως ο δράστης κατέβηκε από το μηχανάκι του και πήγε κατευθείαν προς το μέρος του, για να του επιτεθεί: «Έκανε πιο κάτω δεξιά, για να κατέβει από το μηχανάκι, για να ‘ρθει στο αμάξι, για να πλακωθούμε, δεν ξέρω τι σκεπτικό είχε. Ανέβηκε ξανά στη μηχανή και έφυγε. Και πήγε απέναντι σε ένα καφέ. Κατέβασε το κουτί που είχε, που ήταν ντελιβεράς και μετά εγώ έφυγα. Ήμουν στο φανάρι Ιερά οδό και Λεωφόρο Κηφισού, για να φύγω. Ενώ αυτός ήρθε ανάποδα τη Ιερά οδό και ήρθε μπροστά στο αμάξι μου. Κατέβηκε από το μηχανάκι και ήρθε. Δεν το κατάλαβα εγώ ότι είχε αντικείμενο κατσαβίδι στο χέρι. Και ήρθε στο αμάξι δίπλα και μου κάρφωσε τρία κατσαβίδια. Δύο στο μάτι και ένα από τη μύτη και πέρασε μέσα στο μάτι».

Με βαρύ φάκελο ο 25χρονος

Ο δράστης, ο οποίος είχε ήδη ταυτοποιηθεί από τις Aρχές, παρουσιάστηκε αυτοβούλως το βράδυ του Σαββάτου στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, όπου συνελήφθη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και εξύβριση.



Η σύλληψή του θεωρούνταν ζήτημα χρόνου, καθώς οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τα στοιχεία του λίγες ώρες μετά την επίθεση, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες και μαρτυρίες. Ο 25χρονος δεν είναι άγνωστος στις Aρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., έχει απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων βίαιες επιθέσεις, κλοπές και ναρκωτικά.



Το ιστορικό του 25χρονου, όπως σημειώνουν πηγές της αστυνομίας, δείχνει ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενης βίαιης και παραβατικής συμπεριφοράς.