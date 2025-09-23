Σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω: Στη φυλακή ο 32χρονος - Τα προβλήματα που επικαλέστηκε

Ποινή φυλάκισης δύο ετών και μάλιστα χωρίς αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών την Τρίτη (23/9) στον 32χρονο με καταγωγή από τη Συρία, για τις επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω στις 15 Σεπτεμβρίου.

«Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου. Έχω δεχτεί ένα χτύπημα στο κεφάλι μου και δεν λειτουργώ σωστά» ισχυρίστηκε ο 32χρονος στην απολογία του.

«Έκανα αυτά τα πράγματα αλλά δεν ξέρω το λόγο, δεν ήθελα να κάνω κακό. Ξαφνικά υπάρχει μια πίεση στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω» ανέφερε επίσης.

Νωρίτερα στο δικαστήριο κατέθεσε η 58χρονη γυναίκα στην οποία επιτέθηκε ο 32χρονος.

«Περπατούσα στο Αιγάλεω μαζί με την κόρη μου. Ξαφνικά εκεί που συζητούσαμε νιώθω μια πίεση πίσω μου δεν ήξερα τι μου συμβαίνει σαν κάτι να με σταματάει να μην μπορώ να κουνηθώ. Αριστερά δεξιά με πήγαινε, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει ήταν πίσω μου. Μου πιάνει το μπράτσο, με αγκαλιάζει σαν κεφαλοκλείδωμα. Ήταν κολλημένος επάνω μου, ήταν τελείως ξαφνικά όλα. Είχε κολλήσει το σώμα του πάνω μου και το πρόσωπο του ήρθε με το δικό μου, ήταν τρομακτικός, αισθανόμουν να πηγαίνω αριστερά δεξιά. Ανέπνεε στο αφτί μου και μετά όταν έφυγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα» περιέγραψε η μάρτυρας.

Τι περιγράφουν οι μεριές των ανήλικων κοριτσιών

Για τις δύο άλλες επιθέσεις σε ανήλικα θύματα κατέθεσαν στο δικαστήριο οι γονείς τους.

«Εμένα με κάλεσε η γυναίκα μου είπε τι έκανε στο παιδί εγώ πήγα κατευθείαν στην ασφάλεια. Μου είπε ότι το παιδί περπάταγε στο δρόμο, πήγε και την άρπαξε από πίσω πέρασε τα χέρια από τη στήθος την άρπαξε από το λαιμό την πέταξε στο πεζοδρόμιο και την έφτυσε στο πρόσωπο, στο στόμα.

Το παιδί φώναξε και από τις φωνές βγήκε κάποια κοπέλα και τον τράβηξε. Αυτό είχα σαν περιγραφή από την κόρη μου» τόνισε ο πατέρας της 14χρονης.

«Βλέπω τον δράστη φοβάται τρέχει γρήγορα να την ακολουθεί το παιδί μου φωνάζει φύγε, εγώ ανοίγω στο παιδί που ήταν στην είσοδο του σπιτιού. Εκείνος ξανά ανοίγει την πόρτα σήκωσε την μπλούζα του κατέβασε το παντελόνι του και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά της. Η κόρη μου προσπαθούσε να κρατήσει απόσταση από τον δράστη» είπε η μητέρα της 17χρονης.