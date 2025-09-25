Νέα Φιλαδέλφεια: Χειροπέδες σε 36χρονο μετά από καταγγελία - Αυνανίζονταν έξω από παιδικό σταθμό

Χειροπέδες σε έναν 36χρονο, κατά δήλωση του Παλαιστινίνιο, πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από καταγγελία ότι αυνανίζονταν έξω από παιδικό σταθμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, με μια 34χρονη γυναίκα να καλεί το «100» και να αναφέρει ότι ένας άγνωστος άνδρας προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις απέναντι από τον παιδικό σταθμό.

Η σύλληψη του έγινε λίγο αργότερα, στη συμβολή των οδών Προύσης και Ιωνίας, από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας όπου συνελήφθη και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.