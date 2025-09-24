Αυτός είναι ο Παλαιστίνιος που επιτέθηκε με ψαλίδι σε γυναίκα και δάγκωσε αστυνομικό

Αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα της Τρίτης (23/9) ένας 24χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος πραγματοποίησε διαδοχικές επιθέσεις εναντίον περαστικών και δύο αστυνομικών στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 24χρονος αφού χτύπησε με ένα γυάλινο μπουκάλι έναν άνδρα στην οδό Μάρνη και του έκλεψε 600 ευρώ και προσωπικά έγγραφα, μετά επιτέθηκε με ψαλίδι σε μία γυναίκα με σκοπό να την τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα.

Ο παλαιστίνιος εντοπίστηκε από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν με αυτόν να αντιδρά βίαια με αποτέλεσμα -πριν συλληφθεί- να προλάβει να δαγκώσει έναν αστυνομικό στο πόδι και να κλωτσήσει στο πρόσωπο και το κράνος τον συνάδελφό του.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ο αστυνομικός που δέχθηκε το δάγκωμα, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» και στη συνέχεια στο 401 ΓΣΝΑ. Ο παθών της ληστείας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Αυτός είναι ο 24χρονος Παλαιστίνιος:

Ο 24χρονος Παλαιστίνιος που επιτέθηκε με ψαλίδι σε γυναίκα και δάγκωσε αστυνομικό

Έδωσε ψεύτικα στοιχεία στους αστυνομικούς

Όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, ο 24χρονος βρίσκεται παράνομα στη χώρα, ενώ δεν έφερε κανένα έγγραφο στην κατοχή του με τον ίδιο να δίνει ψεύτικα στοιχεία στους αστυνομικούς όταν συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη δακτυλοσκόπηση φέρεται να διαπιστώθηκε ότι έχει άλλα στοιχεία. Ο 24χρονος, υπήκοος Παλαιστίνης, βρίσκεται παράνομα στη χώρα, καθώς η άδεια διαμονής του είχε λήξει από τις 29 Ιουνίου 2025 και δεν είχε μπει στη διαδικασία ανανέωσης. Διαθέτει ενεργό ταξιδιωτικό έγγραφο, ενώ είχε περάσει από διαδικασία ταυτοποίησης (screening) στη Σάμο από την αστυνομία και τη Frontex. Παράλληλα, κατείχε οικογενειακή κάρτα UNRWA, την οποία φέρουν Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι.

Οκτώ συλλήψεις σε τρία χρόνια

Μάλιστα, φαίνεται πως έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν καθώς έχει συλληφθεί οκτώ φορές τα τρία χρόνια που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, έχει συλληφθεί για τις εξής παρανομίες:

21/4/22 Σύλληψη στη Σάμο για παράνομη είσοδο στη χώρα - Χαρτί για Διοικητική Απέλαση

27/7/23: Σύλληψη στην Κω για σωματικές βλάβες

1/6/2024: Αυτόφωρο για σωματικές βλάβες κ αντίσταση απείθεια κατά των Αρχών στην Ομόνοια

28/2/2025: Σύλληψη στον Κολωνό - Βρέθηκε χωρίς χαρτιά, δεύτερη διοικητική απέλαση

3/3/2025 Σύλληψη στον Κολωνό για αντίσταση και απείθεια

15/6/2025 Σύλληψη στην Ομόνοια για φθορές

30/7/2025 Σύλληψη στην Ομόνοια για φθορές και σωματικές βλάβες

24/9/2025 Σύλληψη στην Ομόνοια για αντίσταση, απείθεια και ληστεία

Εις βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της πρόκλησης βαριών και σοβαρών σωματικών βλαβών, για παραβίαση του νόμου περί όπλων και για βία κατά υπαλλήλων.

Εξετάζεται η ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας

Σημειώνεται πως έχει δρομολογηθεί η διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας από την Υπηρεσία Ασύλου για τον 24χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη μετά τα βίαια περιστατικά στο κέντρο της Αθήνας. Ήδη ζητήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η επίσημη ενημέρωση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Όπως είχε ήδη αναγγείλει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αυτό θα γίνεται σε κάθε περίπτωση που δικαιούχοι ασύλου εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα.