Επίθεση σοκ στο κέντρο της Αθήνας: 24χρονος επιτέθηκε με ψαλίδι σε γυναίκα - Δάγκωσε αστυνομικό

Στη σύλληψη ενός 24χρονου Παλαιστίνιου προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας, μετά από πολλαπλές επιθέσεις.

Ο 24χρονος εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη να κρατά ψαλίδι και να επιτίθεται σε αλλοδαπή πεζή με σκοπό να τη τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα. Στη θέα των αστυνομικών αντέδρασε βίαια, δαγκώνοντας στο πόδι τον έναν και χτυπώντας με κλωτσιά στο κράνος και το πρόσωπο τον δεύτερο.

Λίγη ώρα νωρίτερα, περίπου στις 19:47, ο ίδιος είχε προσεγγίσει άνδρα, αλλοδαπής καταγωγής, στην οδό Μάρνης, τον ακινητοποίησε χτυπώντας τον στο κεφάλι με γυάλινο μπουκάλι και του αφαίρεσε τσαντάκι που περιείχε 600 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ο αστυνομικός που δέχθηκε το δάγκωμα, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» και στη συνέχεια στο 401 ΓΣΝΑ. Ο παθών της ληστείας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Στην κατοχή του βρέθηκαν, επιπλέον, πέντε μαχαίρια και ένα ακόμη ψαλίδι.