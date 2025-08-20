Χανιά: Τρεις τραυματίες αστυνομικοί μετά από έφοδο σε σπίτι για ναρκωτικά

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή Χαλέπα στα Χανιά, το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8).

Η επιχείρηση, η οποία φέρεται να σχετίζεται με ναρκωτικά, πραγματοποιήθηκε στις εργατικές κατοικίες, ενώ τα δύο ελεγχόμενα άτομα διέφυγαν και αναζητούνται.

Παρά το γεγονός ότι οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού των αστυνομικών δεν έγιναν γνωστές επίσημα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, φαίνεται πως οι δύο πολίτες αρνήθηκαν να συνεργαστούν σε έλεγχο και προσπάθησαν να διαφύγουν μπαίνοντας μέσα στο σπίτι τους. Τότε οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο χώρο, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν από τζάμια.

Οι τραυματίες αστυνομικοί παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων.