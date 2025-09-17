Ελλάδα Αιγάλεω Σεξουαλική Παρενόχληση Εμπρησμοί ISIS Αστυνομία

Σεξουαλικές επιθέσεις Αιγάλεω: «Είμαι ISIS - Μου έδωσαν 100 ευρώ για να κάψω» λέει τώρα ο 32χρονος

Ο κατηγορούμενος δεν αρνήθηκε την εμπλοκή του με τις μικρές σε έκταση πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Υμηττό και ειδικότερα στην περιοχή του Καρέα.

Update: 17:09

«Μου έδωσαν 100 ευρώ για να βάλω τις φωτιές», είπε στους αστυνομικούς ο 32χρονος που συνελήφθη στην περιοχή του Αιγάλεω μετά την επίθεση σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη γυναίκα.

Όπως έγινε γνωστό ο αλλοδαπός υπήκοος Παλαιστίνης συνελήφθη και  κατηγορούμενος για εμπρησμό. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εντάλματος που εξέδωσε ο Ειδικός Ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από ενδελεχή έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Τρεις μήνες έρευνας οδήγησαν στη σύλληψη

Η σύλληψη του Παλαιστίνιου, ηλικίας 45 ετών, αποτελεί το επιστέγασμα μιας συστηματικής έρευνας που διήρκεσε τρεις μήνες. Η ΔΑΕΕ, από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, συνέλεξε μαρτυρίες, εξερεύνησε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και αξιοποίησε κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Η ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη έγινε δυνατή χάρη σε αυτή την επίμονη και συντονισμένη προσπάθεια.

Να οι δύο φωτογραφίες που βρέθηκαν στη διάθεση των αρχών.

whatsapp-image-2025-09-17-at-44059-pm.jpeg?v=0
whatsapp-image-2025-09-16-at-45631-pm.jpeg

Οι κατηγορίες και οι άλλες υποθέσεις

Ο συλληφθείς κατηγορείται ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:18, στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, κοντά στη Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη Καρέα. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον και κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Επιπλέον, ο αλλοδαπός φέρεται να εμπλέκεται σε άλλους τρεις εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού. Οι έρευνες της ΔΑΕΕ συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της δράσης του και αν υπάρχουν συνεργοί. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Ειδικού Ανακριτή για να απολογηθεί.

Ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω και για εμπρησμό στον Υμηττό (φωτο: flash.gr)
Η απολογία και η ομολογία για ISIS

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είναι μέλος του ISIS και ότι  άλλος μέλος του έδωσε 100 ευρώ για να βάλει φωτιά στον Υμηττό. Ο 32χρονος ισχυρίστηκε αυτά, όμως  μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι και ότι οι πράξεις του δείχνουν άτομο διαταραγμένο.

Το χρονικό των σεξουαλικών επιθέσεων

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει ο αστυνομικός συντάκτης του Flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος, το πρώτο περιστατικό, στο οποίο εμπλέκεται ο 32χρονος σημειώθηκε λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) όταν ο δράστης πλησίασε την 14χρονη την αγκάλιασε την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια έφυγε.

Το επόμενο θύμα ήταν μια 58χρονη γυναίκα την οποία ο 32χρονος άρπαξε από τη μέση κι αφού ακούμπησε το στόμα του στο αυτί της ξεφύσησε και την άφησε να φύγει.  Ωστόσο, ο άνδρας δεν σταμάτησε εκεί καθώς λίγο αργότερα ακολούθησε μια 17χρονη μέχρι την πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που παρουσίασε το Flash.gr, διακρίνεται η στιγμή που η ανήλικη ανοίγει την πόρτα στην πυλωτή και δευτερόλεπτα αργότερα φτάνει ο άνδρας, με τις στιγμές που ακολουθούν να προκαλούν τρόμο.

Ο 32χρονος που φοράει ένα κίτρινο σορτσάκι και μια μαύρη μπλούζα στέκεται στην εξώπορτα και παρακολουθεί το κορίτσι. Στο βιντεοληπτικό υλικό ακούγεται να του φωνάζει «φύγε, θα πάρω τώρα τηλέφωνο». Ωστόσο ο 32χρονος δεν δείχνει να πτοείται. Συνεχίζει να στέκεται στην εξώπορτα. Η 17χρονη χτυπά το κουδούνι στο θυροτηλέφωνο ζητώντας βοήθεια.

