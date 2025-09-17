Σεξουαλικές επιθέσεις Αιγάλεω: «Είμαι ISIS - Μου έδωσαν 100 ευρώ για να κάψω» λέει τώρα ο 32χρονος

«Μου έδωσαν 100 ευρώ για να βάλω τις φωτιές», είπε στους αστυνομικούς ο 32χρονος που συνελήφθη στην περιοχή του Αιγάλεω μετά την επίθεση σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη γυναίκα.

Όπως έγινε γνωστό ο αλλοδαπός υπήκοος Παλαιστίνης συνελήφθη και κατηγορούμενος για εμπρησμό. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εντάλματος που εξέδωσε ο Ειδικός Ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από ενδελεχή έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Τρεις μήνες έρευνας οδήγησαν στη σύλληψη



Η σύλληψη του Παλαιστίνιου, ηλικίας 45 ετών, αποτελεί το επιστέγασμα μιας συστηματικής έρευνας που διήρκεσε τρεις μήνες. Η ΔΑΕΕ, από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, συνέλεξε μαρτυρίες, εξερεύνησε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και αξιοποίησε κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Η ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη έγινε δυνατή χάρη σε αυτή την επίμονη και συντονισμένη προσπάθεια.

Να οι δύο φωτογραφίες που βρέθηκαν στη διάθεση των αρχών.

Οι κατηγορίες και οι άλλες υποθέσεις



Ο συλληφθείς κατηγορείται ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:18, στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, κοντά στη Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη Καρέα. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον και κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.



Επιπλέον, ο αλλοδαπός φέρεται να εμπλέκεται σε άλλους τρεις εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού. Οι έρευνες της ΔΑΕΕ συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της δράσης του και αν υπάρχουν συνεργοί. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Ειδικού Ανακριτή για να απολογηθεί.

Ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω και για εμπρησμό στον Υμηττό (φωτο: flash.gr)

Η απολογία και η ομολογία για ISIS

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είναι μέλος του ISIS και ότι άλλος μέλος του έδωσε 100 ευρώ για να βάλει φωτιά στον Υμηττό. Ο 32χρονος ισχυρίστηκε αυτά, όμως μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι και ότι οι πράξεις του δείχνουν άτομο διαταραγμένο.

Το χρονικό των σεξουαλικών επιθέσεων

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει ο αστυνομικός συντάκτης του Flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος, το πρώτο περιστατικό, στο οποίο εμπλέκεται ο 32χρονος σημειώθηκε λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) όταν ο δράστης πλησίασε την 14χρονη την αγκάλιασε την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια έφυγε.

Το επόμενο θύμα ήταν μια 58χρονη γυναίκα την οποία ο 32χρονος άρπαξε από τη μέση κι αφού ακούμπησε το στόμα του στο αυτί της ξεφύσησε και την άφησε να φύγει. Ωστόσο, ο άνδρας δεν σταμάτησε εκεί καθώς λίγο αργότερα ακολούθησε μια 17χρονη μέχρι την πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που παρουσίασε το Flash.gr, διακρίνεται η στιγμή που η ανήλικη ανοίγει την πόρτα στην πυλωτή και δευτερόλεπτα αργότερα φτάνει ο άνδρας, με τις στιγμές που ακολουθούν να προκαλούν τρόμο.

Ο 32χρονος που φοράει ένα κίτρινο σορτσάκι και μια μαύρη μπλούζα στέκεται στην εξώπορτα και παρακολουθεί το κορίτσι. Στο βιντεοληπτικό υλικό ακούγεται να του φωνάζει «φύγε, θα πάρω τώρα τηλέφωνο». Ωστόσο ο 32χρονος δεν δείχνει να πτοείται. Συνεχίζει να στέκεται στην εξώπορτα. Η 17χρονη χτυπά το κουδούνι στο θυροτηλέφωνο ζητώντας βοήθεια.