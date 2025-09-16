Απίστευτο σκηνικό στον Κορυδαλλό: Τον δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο για μια θέση πάρκινγκ

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στον Κορυδαλλό, όπου ένας άνδρας κατέληξε να του λείπει ολόκληρο κομμάτι από το δάχτυλο, μετά από καυγά για μια θέση πάρκινγκ.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου 2025. Ένας οδηγός ζήτησε από διανομέα να μετακινήσει τη μηχανή του, προκειμένου να μπορέσει να ξεπαρκάρει. Οι δύο άνδρες είχαν λεκτική αντιπαράθεση, ωστόσο τα πνεύματα άναψαν και κατέληξαν να πιαστούν στα χέρια. Σύμφωνα μάλιστα με όσα ισχυρίζεται ο οδηγός του οχήματος, ο διανομέας τον εγκλώβισε μέσα στο όχημά του και δεν του επέτρεπε να βγει.

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που περνούσε από το σημείο, επενέβη και χώρισε τους δύο άνδρες και η διαμάχη φάνηκε να λήγει εκεί. Την επόμενη μέρα ωστόσο, ο οδηγός επέστρεψε στο σημείο και ζήτησε εξηγήσεις από τον διανομέα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει νέος καυγάς, όπως φαίνεται στο βίντεο του Star.

Οι δύο άνδρες πιάστηκαν και πάλι στα χέρια, με τον οδηγό να ισχυρίζεται ότι φοβήθηκε ότι θα δεχτεί επίθεση, γι' αυτό και χτύπησε πρώτος και τον διανομέα να τον δαγκώνει, κόβοντας κομμάτι. «Πέσαμε κάτω κι όπως χτυπιόμασταν, μου δαγκώνει το δάχτυλο και μου αφαιρεί ένα κομματάκι μαζί με το νύχι. Το κομμάτι αυτό δεν μπορούσε να κολληθεί και μου έβαλαν ένα πλαστικό νύχι», δήλωσε ο οδηγός.

Ο διανομέας μάλιστα παραδέχθηκε ότι όντως δάγκωσε τον οδηγό και είπε ότι κράτησε το κομμάτι από το δάχτυλο στο ψυγείο, σε περίπτωση που ο οδηγός το ήθελε για να του το κολλήσουν οι γιατροί. «Όταν αρχίσαμε και παλεύαμε, ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου. Και το δάγκωσα. Φυσικά και ξέρω ότι κόπηκε κομμάτι. Αφού εγώ το μάζεψα το δάχτυλο και το έβαλα στο ψυγείο, μήπως και καταφέρουν και το ξανακολλήσουν οι γιατροί», είπε ο διανομέας.

Το περιστατικό έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού.