Έπαιξαν ξύλο στο δρόμο για το ποιος θα περάσει πρώτος το φανάρι - Βίντεο από τον άγριο καυγά

Με γροθιές έλυσαν τη διαφωνία τους δύο οδηγοί το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Χαλκηδόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, όλα συνέβησαν σε κεντρικό δρόμο, όταν ένας οδηγός ΙΧ και ένας δεύτερος οδηγός μηχανής ήρθαν σε αντιπαράθεση για την προτεραιότητα.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η διαφωνία ξεκίνησε λίγο νωρίτερα και όταν έφτασαν κοντά στον δρόμο, έδωσαν «ραντεβού» απέναντι, παρκάροντας πρόχειρα τα οχήματά τους.



Τότε όπως φαίνεται και στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ξεκίνησαν να «παίζουν ξύλο», καταλήγοντας στο οδόστρωμα.



Περαστικοί σοκαρισμένοι παρακολουθούσαν όσα γίνονταν μπροστά στα μάτια τους και τελικά κατάφεραν να τους χωρίσουν, απομακρύνοντάς τους από το σημείο.