Μπήκαν με ρόπαλο και μαχαίρι στο σπίτι οικογένειας και τους έσπασαν στο ξύλο - Τί «βλέπουν» οι Αρχές

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης (30/9) σε διπλοκατοικία στην περιοχή της Άνοιξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 31χρονος μαζί με ακόμη ένα άτομο -οπλισμένοι με ρόπαλο και μαχαίρι- εισέβαλαν στον 1ο όροφο της διπλοκατοικίας και κυριολεκτικά έσπασαν στο ξύλο μια οικογένεια. Μία 74χρονη κατέληξε με σπασμένο πόδι, ενώ και ο 86χρονος σύζυγος της κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤ έχοντας εκδορές στα χέρια, ενώ και ο 44χρονος γιος τους έχει τραύματα από μαχαίρι και χτυπήματα στα πόδια από ρόπαλο. Τη λιγότερη βία υπέστη η 35χρονη σύζυγος του 44χρονου, η οποία μάλιστα είναι έγκυος στον 5ο μήνα.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τον 31χρονο και τον οδήγησαν στο τοπικό ΤΔΕΕ, ενώ εξετάζεται το σενάριο ανάμεσα στις δύο πλευρές να υπήρχαν οικονομικές διαφορές και συγκεκριμένα η οικογένεια που δέχτηκε την επίθεση να όφειλε ενοίκια στον δράστη.