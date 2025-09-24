Πάτρα: Αστυνομικός εμβόλισε το αυτοκίνητο του αδερφού του και του επιτέθηκε με σιδηρολοστό

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου στην Οβρυά της Πάτρας, με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό, ο οποίος πλέον καταζητείται μετά από επίθεση στον ίδιο του τον αδερφό.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 45χρονου αδελφού του, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονη τηλεφωνική λογομαχία, κατά την οποία, μάλιστα, εξαπέλυσε απειλές εναντίον του. Η σύγκρουση κορυφώθηκε, στη συνέχεια όταν συναντήθηκαν, όπου ο αστυνομικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο όχημα του αδελφού του, εμβολίζοντάς τον. Στη συνέχεια, τον ξυλοκόπησε άγρια, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και χτυπώντας τον με σιδηρολοστό στο κεφάλι.

Ο 45χρονος κατήγγειλε το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε βάρος του ένστολου έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία. Μάλιστα, ο αστυνομικός αναζητήθηκε στα πλαίσια του αυτόφωρου, ωστόσο δεν εντοπίστηκε στο σπίτι του, όπου κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται λόγω της ασθένειας που είχε δηλώσει.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Πατρών.