Αστυνομικός παρέσυρε και σκότωσε 75χρονο πεζό στην Αρτέμιδα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου, στην περιοχή της Αρτέμιδας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 75χρονου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, αστυνομικός, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Αττικής, οδηγώντας το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό του όχημα, παρέσυρε διερχόμενο πεζό, ενώ στη συνέχεια το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.



Στο σημείο μετέβη άμεσα αρμόδιο συνεργείο της Τροχαίας, ενώ το θύμα διακομίστηκε με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο.



Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών.



Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.



Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργείται από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.