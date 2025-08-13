Σοκ στην Αρτέμιδα: Η στιγμή που ο αστυνομικός παρασύρει και τραυματίζει θανάσιμα τον 74χρονο

Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που το αυτοκίνητο του αστυνομικού, κινούμενο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, χτύπησε και σκότωσε έναν 74χρονο πεζό στην Αρτέμιδα, σήμερα 13 Αυγούστου.



Στη συνέχεια, το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο βίντεο φαίνεται ο πεζός, μπροστά από ένα περίπτερο, να επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο και ξαφνικά το αυτοκίνητο να καταφθάνει με τέτοια ταχύτητα ώστε ο πεζός να εκσφενδονίζεται αρκετά μέτρα μακριά.

Ο αστυνομικός συνελήφθη και του έγιναν αιματολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.



Διατάχθηκε επίσης διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.