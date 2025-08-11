Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ποσειδώνος - ΙΧ «καρφώνεται» σε φοίνικα

Τα τραγικά δευτερόλεπτα που χάνεται ο έλεγχος του αυτοκινήτου και «καρφώνεται» επάνω σε φοίνικα στο διάζωμα της παραλιακής, από το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) με θύμα μία γυναίκα, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, ήρθε στην δημοσιότητα.

Σε ένα βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Δευτέρας, το ΙΧ που οδηγούσε μια 50χρονη γυναίκα, για άγνωστο λόγο, φαίνεται να ξεφεύγει της πορείας του και να προσκρούει με ορμή επάνω στο διάζωμα της παραλιακής, και να «καρφώνεται» σε έναν φοίνικα.



Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τη γυναίκα, η οποία ωστόσο έχασε τη ζωή της. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Δείτε τις δραματικές στιγμές, στο βίντεο του Mega, με το ΙΧ να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει (πλαγιομετωπικά) επάνω σε ένα από τα δέντρα που υπάρχουν στο διάζωμα της παραλιακής λεωφόρου: