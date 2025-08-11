Τροχαίο στην Αθηνών-Σουνίου: ΙΧ έκανε «βουτιά» σε γκρεμό 30 μέτρων - Απεγκλωβίστηκε η οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κοντά στις Τρύπες του Καραμανλή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του irafina.gr, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη και επιχειρούν οχήματα της Πυροσβεστικής.

Η οδηγός το οχήματος απεγκλωβίστηκε, από τους άνδρες της Πυροσβεστικής λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι.

Πρόκειται για μια γυναίκα 60 ετών, η οποία μεταφέρεται με το ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας.