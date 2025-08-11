Breaking news icon BREAKING
«Χωρίς ενεργό μέτωπο» η φωτιά στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας - Ήχησε το 112

Τροχαίο στην Αθηνών-Σουνίου: ΙΧ έκανε «βουτιά» σε γκρεμό 30 μέτρων - Απεγκλωβίστηκε η οδηγός

Η γυναίκα περίπου 60 ετών έχασε για άγνωστο για την ώρα λόγο τον έλεγχο του οχήματος και μεταφέρεται στο Ασκληπιείο Βούλας.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κοντά στις Τρύπες του Καραμανλή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του irafina.gr, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη και επιχειρούν οχήματα της Πυροσβεστικής.

Η οδηγός το οχήματος απεγκλωβίστηκε, από τους άνδρες της Πυροσβεστικής λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι.

Πρόκειται για μια γυναίκα 60 ετών, η οποία μεταφέρεται με το ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας.

