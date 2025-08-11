Τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδώνος: Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) με θύμα μία γυναίκα.
Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε επί της λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.