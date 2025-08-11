Μενίδι: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική - 11 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (11/8) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική, με επίκεντρο το Μενίδι.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικοί έχουν μέχρι στιγμής προχωρήσει σε 11 συλλήψεις, κυρίως για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις. pic.twitter.com/jtQgnrJcss — Flash.gr (@flashgrofficial) August 11, 2025

Έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, χρηματικά ποσά που φέρεται να προέρχονται από το παράνομο εμπόριο, ενώ έχουν διαπιστωθεί και περιπτώσεις ρευματοκλοπής και ηχορύπανσης.