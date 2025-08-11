Μενίδι: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική - 11 συλλήψεις
Έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και χρηματικά ποσά, ενώ έχουν διαπιστωθεί και περιπτώσεις ρευματοκλοπής και ηχορύπανσης.
Update: 11:48
Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (11/8) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική, με επίκεντρο το Μενίδι.
Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικοί έχουν μέχρι στιγμής προχωρήσει σε 11 συλλήψεις, κυρίως για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
Έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, χρηματικά ποσά που φέρεται να προέρχονται από το παράνομο εμπόριο, ενώ έχουν διαπιστωθεί και περιπτώσεις ρευματοκλοπής και ηχορύπανσης.