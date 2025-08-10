Τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνος: Oδηγός έχασε τις αισθήσεις του και «καρφώθηκε» σε τούνελ

Μια ακόμα τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με έναν οδηγό ΙΧ να χάνει τις αισθήσεις του και να «καρφώνεται» σε τούνελ.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο δεύτερο τούνελ της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τις αισθήσεις του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ξεφύγει της πορείας του και να καρφωθεί εσωτερικά στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος.



Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κίνηση στο σημείο

Λόγω του τροχαίου αυτή τη στιγμή σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Δείτε τον χάρτη: