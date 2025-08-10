Βίντεο-σοκ: Καρέ-καρέ η στιγμή που οδηγός IX παρασύρει και εγκαταλείπει μηχανή - Παραμένει ασύλληπτος

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στο Ζεφύρι, όταν οδηγός Ι.Χ. παρέσυρε μηχανή και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τραυματισμένο αναβάτη στη μέση του δρόμου. Το περιστατικό, που καταγράφηκε καρέ-καρέ σε βίντεο, προκαλεί οργή και αποτροπιασμό, καθώς ο δράστης εξαφανίστηκε χωρίς να προσφέρει καμία βοήθεια.

Το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε στις 9:30 το βράδυ της 7ης Αυγούστου. στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης, στο Ζεφύρι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ANT1, το αυτοκίνητο συγκρούεται με τη μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα ο αναβάτης να «εκφεδωνιστεί» καταλήγοντας στην άσφαλτο.

Στη συνέχεια ο οδηγός του αυτοκινήτου αναπτύσσει ταχύτητα και εξαφανίζεται, εγκαταλείποντας αβοήθητο στην άσφαλτο τον οδηγό της μοτοσικλέτας ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο τραυματίας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ από την Τροχαία συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του ΙΧ.



