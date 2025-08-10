Breaking news icon BREAKING
NEWS

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός στο ανατολικό Αιγαίο

Ελλάδα Τροχαίο Θεσσαλονίκη Μοτοσικλέτα Θάνατοι Αστυνομία

Τροχαίο στην Ασπροβάλτα: Νεκρή 67χρονη που παρασύρθηκε μαζί με την εγγονή της από μηχανή

Η 67χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

(Φωτο αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)
(Φωτο αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μία 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από οδηγό δικύκλου στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Καβάλας, στο ύψος της Ασπροβάλτας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα έγινε το μεσημέρι όταν η γυναίκα που ήταν πεζή μαζί με την 11χρονη εγγονή της, παρασύρθηκε από δίκυκλο.

Η 67χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

Η 11χρονη εγγονή της και ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Καβάλας, μετά το τροχαίο

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Τροχαίο Θεσσαλονίκη Μοτοσικλέτα Θάνατοι Αστυνομία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader