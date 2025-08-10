Τροχαίο στην Ασπροβάλτα: Νεκρή 67χρονη που παρασύρθηκε μαζί με την εγγονή της από μηχανή

Μία 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από οδηγό δικύκλου στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Καβάλας, στο ύψος της Ασπροβάλτας.



Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα έγινε το μεσημέρι όταν η γυναίκα που ήταν πεζή μαζί με την 11χρονη εγγονή της, παρασύρθηκε από δίκυκλο.

Η 67χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

Η 11χρονη εγγονή της και ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Καβάλας, μετά το τροχαίο.