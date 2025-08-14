Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 27χρονος - Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε στηθαίο

Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 14 Αυγούστου, στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του στον ΒΟΑΚ λίγο πριν τις 6:30 το πρωί, κοντά στον Ταυρωνίτη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται, καθώς φαίνεται ότι ο 27χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε και προσέκρουσε σε στηθαίο στο δεξί μέρος του δρόμου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 27χρονος πετάχτηκε από το αυτοκίνητο και σύρθηκε στην άσφαλτο.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου παρά τις προσπάθειες των διασωστών ο 27χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Η Τροχαία ΒΟΑΚ ερευνά τα ακριβή αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.