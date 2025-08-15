Θρήνος στη Ναυπακτία για τον 27χρονο Βαγγέλη που σκοτώθηκε σε τροχαίο παραμονή του Δεκαπενταύγουστου

Βαρύ πένθος επικρατεί σε Αγρίνιο και Ορεινή Ναυπακτία για τον τραγικό θάνατο ενός 27χρονου άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο που συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) στο Λιβαδάκι της Ορεινής Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία.

Συγκεκριμένα, τις απογευματινές ώρες χθες, σημειώθηκε σύγκρουση αγροτικού με δίκυκλο, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ο 27χρονος δικυκλιστής.

Ο νεαρός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με το sinidisi.gr, οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν κατέστη εφικτό.

Για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος διενεργείται η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.

Ο Βαγγέλης Μούτσιος, 27 χρονών, ήταν απόφοιτος των ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής. Ο νέος αγαπούσε την ιδιαίτερη πατρίδα του και βρισκόταν στο χωριό του, το Λιβαδάκι, για τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός Βαγγέλης εργαζόταν στο εξωτερικό και περνούσε ξέγνοιαστες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους τους.

Η τραγική είδηση έχει σκορπίσει τη θλίψη σε όλη την περιοχή, με την οικογένεια να μην μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί. Φίλοι και συγχωριανοί του Βαγγέλη θρηνούν για τον ξαφνικό χαμό του και τον αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα.