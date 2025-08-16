Θεσσαλονίκη: Δυο νεκροί σε τροχαία μέσα σε λίγες ώρες

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών.

Το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου 16 Αυγούστου 2025 στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Ένα ΙΧ που οδηγούσε 22χρονος με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στο κράσπεδο και κατέληξε στην περίφραξη ιδιωτικού σχολείου.



Ο νεαρός οδηγός ανασύρθηκε νεκρός, ενώ οι δύο συνεπιβάτες του, ηλικίας 18 και 19 ετών, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το typosthes.



Λίγες ώρες αργότερα, στις 5.50 το πρωί, ακολούθησε δεύτερο δυστύχημα στο 21ο χλμ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Καρδίας. Ένας 67χρονος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ.



Ο οδηγός του φορτηγού υπέκυψε στα τραύματά του.