Οδική ασυδοσία- Αιματηρός Αύγουστος: Αλκοόλ, ταχύτητα και χαλαρότητα σκοτώνουν το καλοκαίρι

Ο Αύγουστος αποδεικνύεται για ακόμη μια χρονιά μήνας-παγίδα για τους οδηγούς, με τους άδειους δρόμους της Αττικής να μετατρέπονται σε σκηνικό θανατηφόρων τροχαίων. Μόνο τις τελευταίες ημέρες έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, ενώ δύο νέα δυστυχήματα καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Πέτρου Ράλλη και τη Μεσογείων.

Η μείωση της κυκλοφορίας δεν συνεπάγεται ασφάλεια. Αντιθέτως, οι άδειοι δρόμοι οδηγούν σε υψηλότερες ταχύτητες, αυξάνοντας τη σοβαρότητα των ατυχημάτων ακόμη και όταν αυτά είναι αριθμητικά λιγότερα. Ο συνδυασμός βραδινής οδήγησης, κατανάλωσης αλκοόλ και αυξημένης ταχύτητας μετατρέπει κάθε παράβαση σε πιθανή τραγωδία. Μάλιστα οι υθύνοντες μιλούν για 50 συγκρούσεις κάθε ημέρα σε όλους τους δρόμους της Αττικής.

Τροχαίο στην Κατεχάκη / Φωτ.: flash.gr

Παρά τις συνεχείς επιχειρήσεις της Τροχαίας, η χώρα παραμένει μακριά από τους ευρωπαϊκούς στόχους μείωσης των τροχαίων θυμάτων. Το 2024 οι νεκροί ανήλθαν σε 660, ενώ για το 2025 δεν προβλέπεται μείωση κάτω από τους 600. Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει απόκλιση περίπου 20 νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκους σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στοιχεία ελέγχων και παραβάσεων

Από 11 έως 17 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 21.634 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2.037 παραβάσεις. Οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν στην Αττική (351), ακολούθησαν τα Ιόνια Νησιά (312) και το Νότιο Αιγαίο (264).

Το α’ εξάμηνο 2025 στη Θεσσαλονίκη:

31.584 παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας

2.585 οδηγοί χωρίς κράνος

2.965 οδηγοί χωρίς άδεια οδήγησης

1.276 οδηγοί χωρίς ζώνη ασφαλείας

467 οδηγοί με χρήση κινητού κατά την οδήγηση

Συνολικά ελέγχθησαν 49.011 οχήματα και συνελήφθησαν 123 παραβάτες.

Στους εξειδικευμένους ελέγχους: 19.359 παραβάσεις σε φορτηγά και λεωφορεία, 229 σε σχολικά λεωφορεία, 180 σε ταξί.

Τα ηλεκτρικά πατίνια: Η νέα απειλή

Η ανεξέλεγκτη χρήση πατινιών στη Θεσσαλονίκη αποδεικνύεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Νεαροί χρήστες κινούνται χωρίς κράνος, σε υψηλές ταχύτητες, ακόμη και σε πεζοδρόμια, προκαλώντας ατυχήματα και βάζοντας σε κίνδυνο τους πεζούς.

Ενδεικτικές παραβάσεις:

Πολλαπλοί επιβάτες σε ένα πατίνι.

Οδήγηση χωρίς κράνος ή ανακλαστικό γιλέκο.

Είσοδος σε μονόδρομους με κίνδυνο μετωπικής σύγκρουσης.

Φωτο: Eurokinissi

Χρήση κινητού κατά την οδήγηση.

Από το 2024 έως το πρώτο τετράμηνο του 2025 καταγράφηκαν 2.147 παραβάσεις σε πατίνια και 23 ατυχήματα με 26 τραυματίες.

Αγορά και έλεγχος

Οι εντατικοί έλεγχοι οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση πωλήσεων κρανών, με το πρώτο τρίμηνο του 2025 στη Θεσσαλονίκη να σημειώνει περισσότερες πωλήσεις από ό,τι τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ωστόσο, το 90% των προβλημάτων προέρχεται από τα ενοικιαζόμενα πατίνια, καθώς η χρήση τους γίνεται συχνά από ανήλικους χωρίς καμία γνώση ΚΟΚ.

Η νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση πατινιού από τα 15 έτη και άνω, όμως η απουσία ουσιαστικού ελέγχου αφήνει χώρο για παραβάσεις. Από 13 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ με αυστηρότερα πρόστιμα, ενώ σχεδιάζεται η ένταξη των πατινιών σε προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία.

Ρυθμίσεις για τις εταιρείες

Από 25 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου οι εταιρείες ενοικίασης καλούνται να κατοχυρώσουν τις 800 προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης. Παράνομα σταθμευμένα πατίνια που εμποδίζουν πεζούς, ΑμεΑ ή γονείς με καρότσια θα κατάσχονται, με τις εταιρείες να επιβαρύνονται με πρόστιμα.

Η νέα κανονιστική προβλέπει σαφείς περιορισμούς, με τις δημοτικές αρχές να δηλώνουν αποφασισμένες να επιβάλουν την τάξη, ακόμη και με συνολική επανεξέταση της λειτουργίας των εταιρειών ενοικίασης.