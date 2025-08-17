Πνιγμοί: Η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα τροχαία – Τι φταίει

Ένα δίχρονο κοριτσάκι παραλίγο να χάσει τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης, όταν εντοπίστηκε να επιπλέει χωρίς να αντιδρά. Τα γρήγορα αντανακλαστικά ενός ναυαγοσώστη αποδείχθηκαν σωτήρια, αποτρέποντας την τραγωδία.



Με αφορμή το περιστατικό, ο διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας, Νίκος Γιοβανίδης, μίλησε στο ΕΡΤ News για το γιατί η Ελλάδα μετρά κάθε χρόνο τόσους πνιγμούς στις θάλασσες.



«Τα νούμερα είναι τρομακτικά», προειδοποιεί. «Δεν μιλάμε μόνο για θανάτους, αλλά και για περιστατικά που οδηγούν στο νοσοκομείο. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος όταν δεν προσέχουμε ο ένας τον άλλον. Στις περισσότερες παραλίες δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες, ενώ πολλοί μπαίνουν στο νερό χωρίς να έχουν τις δυνάμεις ή τις γνώσεις κολύμβησης».



Ο κ. Γιοβανίδης στάθηκε ιδιαίτερα στους παιδικούς πνιγμούς, τονίζοντας ότι «είναι πάντα σιωπηλοί». «Ένα παιδί μπορεί να πνίγεται δίπλα μας και να μην ακούσουμε ούτε μια φωνή. Αν αφήσουμε τα μάτια μας από πάνω τους ,για ένα κινητό ή ένα βιβλίο, μπορεί να είναι μοιραίο», υπογράμμισε.

Έξι στους δέκα Έλληνες δεν ξέρουν κολύμπι

Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα για τους λουόμενους που πηγαίνουν μόνοι σε ερημικές παραλίες ή μπαίνουν στη θάλασσα κουρασμένοι, χορτάτοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ. «Μια κράμπα, μια λιποθυμία ή ένα θαλάσσιο ρεύμα αρκούν για να χαθεί μια ζωή», είπε.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 61% των Ελλήνων δεν ξέρει να κολυμπά σωστά. «Άλλο να βρέχομαι, άλλο να περπατάω στο νερό κι άλλο να ξέρω κολύμβηση. Τα μπρατσάκια στα παιδιά δεν προσφέρουν πραγματική ασφάλεια», πρόσθεσε.



Ο διευθυντής της ΕΝΑ αναφέρθηκε και στην ανάγκη καλύτερης οργάνωσης των παραλιών, φέρνοντας ως παράδειγμα την Τήνο, όπου οι φυλασσόμενες παραλίες αυξήθηκαν από 5 σε 19 με πρωτοβουλία των τοπικών αρχών.



«Ο πνιγμός είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα μετά τα τροχαία. Οι αριθμοί είναι σοκαριστικοί: περίπου 400 πνιγμοί κάθε χρόνο στη χώρα μας. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, θα συνεχίσουμε να μετράμε θύματα», κατέληξε ο κ. Γιοβανίδης.