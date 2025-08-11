Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε στην ίδια παραλία που «χάθηκε» ο 11χρονος γιος του Οδυσσέα Σταμούλη

Σαν από σενάριο ταινίας ή κάποιου θεατρικού, από αυτά στα οποία πρωταγωνιστούσε για δεκαετίες μοιάζει ο τραγικός θάνατος της Σοφίας Σεϊρλή, η οποία πνίγηκε την Κυριακή 10 Αυγούστου στην Πλάκα των Φούρνων Ικαρίας.

Το νήμα της ζωής της γνωστής ηθοποιού, σεναριογράφου και καθηγήτριας υποκριτικής κόπηκε στα 77 της χρόνια, όταν παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στην παραλία, όπου κολυμπούσε. Η τραγική σύμπτωση, που ξύπνησε πολύ δυσάρεστες μνήμες στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο, είναι ότι η Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στην ίδια παραλία, όπου πριν από δύο χρόνια είχε εκτυλιχθεί μια άλλη τραγωδία.

Ο λόγος για τον πνιγμό του 11χρονου γιου του γνωστού ηθοποιού, Οδυσσέα Σταμούλη, του Χρήστου. Το παιδί είχε πάει για μπάνιο και όταν καθυστέρησε να επιστρέψει, η μητέρα του ενημέρωσε το Λιμενικό, που το εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την ακτή.

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τη Σοφία Σεϊρλή, η οποία -σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά- έκανε τις διακοπές της στην Ικαρία και θέλησε να διασχίσει την απόσταση από την παραλία Καμάρι μέχρι το νησάκι του Αγίου Μηνά. Τα θαλάσσια ρεύματα ήταν ισχυρά, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί στα ανοικτά και να χάσει τη ζωή της.

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου του 1947. Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου (1975). Συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο, Ελεύθερη Σκηνή, Θ.Ο.Κ, Εθνικό Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε Θ. Τέχνης, Αμόρε και με θεατρικές ομάδες και θιάσους.

Σε κλασικό, σύγχρονο ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο: Μπεν, Σαίξπηρ, Γκολντόνι, Λαμπίς, Μολιέρο, Οστρόφσκι, Τσέχωφ, Γκόρκι, Σνίτσλερ, Χόρβατ, Ζενέ, Στρίντμπεργκ, Βέντεκιντ, Ντε Φίλιππο, Φεντώ, Μπέκετ, Κολτές, Λαρς Νορέν, Μπουχστάινερ, Τουρίνι, Κους, Στίβενσον, Χάβελ, Αλλεν, Μάρκαρη, Χατζή, Καχτίτση, Αξιώτη, Ρίτσο κ.α. Με τους σκηνοθέτες: Π.Βούλγαρη, Α.Μακράκη, Σ.Βαρδάκη, Ν.Χαραλάμπους, Ν.Κοντουρη, Α.Καλογρίδη, Γ.Κακλέα, Έ. Θεοδώρου, Γ.Ρήγα, Θ.Αμπαζή, Μ.Μαρμαρινό, Β.Παπαβασιλείου, Ν.Μαστοράκη, Ν.Χατζόπουλο, Δ.Τάρλοου, Γ.Χουβαρδά.

Έπαιξε στους μονολόγους: Δύσκολες Νύχτες σε σκην. Γ.Ρήγα, Ομορφάσχημη σε σκην. Δ.Παπαδόπουλου, Jackie σε σκην. Α.Μπρούσκου, Ευγενείς Αγωνίες σε σκην. Τ.Τζαμαργιά, Σονάτα του Σεληνόφωτος σε σκην. Α.Κυρίμη. Στο Φεστιβάλ Αθηνών: Άγγελοι στην Αμερική σε σκην.Ν.Μαστοράκη, Η Μεταμόρφωση της Χρυσαλλίδας σε σκην. Ν.Χατζόπουλου, Μεγάλη Χίμαιρα σε σκην. Δ.Τάρλοου, Τεξτιλέν σε σκην. Β.Αρδίτη. Πρόσφατες παραστάσεις: Χελιδόνι σε σκην.Ε. Γκασούκα, Τερέζ Ρακέν σε σκην. Λ.Μελεμέ και Βασίλισσα της Ομορφιάς σε σκην. Ε.Σκότη.



Έχει παίξει σε πολλές σειρές στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατες τις: Άμυνα Ζώνης και Άγριες Μέλισσες και στον κινηματογράφο (2 βραβεία ταινιών μικρού μήκους). Έγραψε σενάρια για την τηλεόραση. Έχει διδάξει υποκριτική στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας και σε δραματικές σχολές.