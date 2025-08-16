Σοφία Σεϊρλή: Το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό – Συγκίνηση στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Με βαθιά συγκίνηση συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν σήμερα την αγαπημένη ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Η ηθοποιός, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση, έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Το «παρών» έδωσαν πολλοί άνθρωποι του θεάτρου και της τηλεόρασης, θέλοντας να της πουν το τελευταίο «αντίο». Ανάμεσά τους ο Κώστας Μπερικόπουλος, ο Γιώργος Καραμίχος, ο Στέλιος Μάινας συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Κάτια Σπερελάκη, η Δανάη Λουκάκη, ο Άγγελος Μπούρας και πολλοί ακόμη συνάδελφοι που μοιράστηκαν μαζί της στιγμές πάνω στη σκηνή αλλά και εκτός αυτής.



Η Σοφία Σεϊρλή υπήρξε μια ηθοποιός με ξεχωριστό ταλέντο, ευαισθησία και πνεύμα συνεργασίας. Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό, ωστόσο η παρουσία της θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις ερμηνείες της και τις αναμνήσεις όσων είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.