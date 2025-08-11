Σοφία Σεϊρλή: Σοκαρισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος την αποχαιρετά

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του πνιγμού της Σοφίας Σεϊρλή στη φουρτουνιασμένη θάλασσα των Φούρνων Ικαρίας. Η 77χρονη ηθοποιός, σεναριογράφος και καθηγήτρια υποκριτικής έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπά πολύ, να κολυμπά στην ανοιχτή θάλασσα. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή την παρέσυραν και το κακό δεν άργησε να γίνει…

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Νίκος Χατζόπουλος που έγραψε στη σελίδα του στο Facebook: «Αντίο, Σοφάκι... Σε πήρε το κύμα… Σαν αποχαιρετισμό, σου αφήνω μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ' αγαπούσε».

«Τιμή και πόνος μου»

Ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρίτος με τον οποίο συνεργάστηκαν στις «Άγριες μέλισσες», συγκινημένος, αρκέστηκε να γράψει: «Σοφάκι μου». Συγκλονισμένη με τον χαμό της ήταν και η Δανάη Λουκάκη με την οποία επίσης συνεργάστηκαν στη σειρά του ΑΝΤ1: «Σοφία μου. Σοφία μου με το χιούμορ, το γέλιο, την αγάπη,την τρέλα, τον ασταμάτητο χορό, τη νιότη. Σοφία μου, ακαταπόνητο πλάσμα της Τέχνης. Σοφία μου με τα σχέδια για μια ζωή. Σοφία Σεϊρλή φίλη μου. Τιμή μου και πόνος μου». Ο Γιώργος Γεροντιδάκης εκφράστηκε μέσα από την καρδιά του γράφοντας στα social media: «Σοφία.. Καλό ταξίδι».

φωτογραφία Instagram

«Πάντα με άκουγες, σήμερα γιατί δεν το έκανες;»

Η ηθοποιός Κατερίνα Μαραγκού μοιράστηκε μαζί μας το τελευταίο τους τηλεφώνημα, λίγο πριν η Σεϊρλή βρει τραγικό θάνατο στη φουρτουνιασμένη θάλασσα της Ικαρίας. «Στη Σοφία. Χτύπησε το τηλέφωνο, στις 7, ήταν η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με τη Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί. Δεν κατάλαβα, τα έχασα, λύθηκαν τα πόδια μου. Πώς, αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, ή στη Βιτσιλιά που πήγατε χθες και μου είπες μα, να δούμε και κάτι άλλο. Σου είπα όχι σήμερα, έχει αέρα, θα έχει κύμα, είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα πηγαίνετε σε άλλη παραλία. Δεν με άκουσες. Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια, τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας, τους τσακωμούς μας, τα γέλια μας. Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτό που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες, στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ. Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο. Πάντα με άκουγες, σήμερα γιατί δεν το έκανες;»

«Φεύγεις πρόωρα κι άδικα»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε επίσης με γλυκά λόγια για τη φίλη του. «Σε λατρεύω. Σοφάκι μου, υπέροχο πλάσμα αγαπημένο, ταλαντούχο, δραστήριο, τι πλήγμα ήταν αυτό! Το χιούμορ και το χαμόγελο σου, το θείο παίξιμο στους ρόλους σου πως να το σβήσω από την ψυχή μου… Καλή μου φίλη, φεύγεις πρόωρα κι άδικα...»