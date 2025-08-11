Σοφία Σεϊρλή: Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση και η σχέση με τον Μισέλ Πικολί

Η Σοφία Σεϊρλή -που έχασε τη ζωή της από πνιγμό καθώς κολυμπούσε στους Φούρνους της Ικαρίας- είχε συμμετάσχει στις 15 Ιουνίου στο τηλεπαιχνίδι της ΕΡΤ1 «Τα τετράγωνα των αστέρων» της Σμαράγδας Καρύδη και είχε εξομολογοθεί ένα αστείο περιστατικό που της είχε συμβεί σε χώρο στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. «Έχω μπει σε ένα πάρκινγκ με ορόφους για να αφήσω το αυτοκίνητό μου. Το παρκάρω κάτω - κάτω, μπαίνω στο ασανσέρ, πατάω ένα νούμερο, ανεβαίνω σε κάποιο σημείο που βγαίνοντας είναι ένας ανοιχτός χώρος. Είναι σούρουπο και δεν ξέρω που θα βγω για την 3ης Σεπτεμβρίου. Φωνάζω λοιπόν σε μια παρέα παρακάτω: σας παρακαλώ, σε ποιον όροφο πρέπει να πάω για να βγω στην 3ης Σεπτεμβρίου; Έβλεπα να κουνάνε τα κεφάλια τους και να μην απαντάνε. Ξαναρωτάω πιο δυνατά και πλησιάζοντας βλέπω τρεις θάμνους που εγώ είχα περάσει για ανθρώπους!»

«Είπα όχι επειδή φοβήθηκα»

Τη σχέση της με τον Γάλλο ηθοποιό Μισέλ Πικολί, που κράτησε μάλιστα δύο χρόνια, είχε αποκαλύψει η Σοφία Σεϊρλή στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» της Δανάης Μπάρκα, τον Νοέμβριο του 2022. «Υπήρξε πράγματι μία σχέση με τον Μισέλ Πικολί, πιτσιρίκα εγώ τότε, εκείνος όχι και μάλιστα μου έλεγε, “εγώ τη μαμά σου έπρεπε να γνωρίσω”. Ήμασταν εγώ εδώ κι άλλος στο Παρίσι, είχα κάτι πηγαινέλα. Κράτησε στο σύνολο δύο χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μου είπε να πάω στο Παρίσι, εγώ είχα πρεμιέρα στο Θεσσαλικό θέατρο και είπα ότι δεν μπορώ να αφήσω την παράσταση. Ήταν μέγας σταρ αυτός τότε και το όχι το είπα επειδή προφανώς φοβήθηκα».