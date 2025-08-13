Σοφία Σεϊρλή: Στη Ριτσώνα το τελευταίο χειροκρότημα

Έχουν περάσει ελάχιστες ημέρες από τότε που η Σοφία Σεϊρλή μπήκε στη θάλασσα να κολυμπήσει και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Η ηθοποιός πνίγηκε στην Πλάκα των Φούρνων Ικαρίας την Κυριακή 10 Αυγούστου όταν παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα…

Η επιθυμία της

Λιγότερο από μία εβδομάδα από τον χαμό της, το Σάββατο 16 Αυγούστου, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη τους. Ο ηθοποιός Άγγελος Μπούρας, σε ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο Facebook, αποκάλυψε πως η σορός της Σεϊρλή θα αποτεφρωθεί, αφού αυτή ήταν η επιθυμία της για όταν φύγει από τη ζωή. «Το Σάββατο 16 Αυγούστου στις 11.30 θα αποχαιρετήσουμε τη Σοφία μας στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας», έγραψε συγκεκριμένα και πόσταρε μια παλιά και πολύ όμορφη φωτογραφία της ηθοποιού.

Το «Αύριο» θα έρθει

Πριν από μερικές ημέρες η Σοφία Σεϊρλή είχε ολοκληρώσει μια σειρά γυρισμάτων για τη νέα σειρά της ΕΡΤ1, «Αύριο», που θα προβληθεί το φθινόπωρο. Η ιστορία που έγραψε και σκηνοθετεί ο Γιώργος Γκικαπέππας παρουσιάζει τις δραματικές στιγμές που ζει ένα ζευγάρι όταν εγκλωβίζεται σε ένα φαράγγι, μετά από πλημμύρα, με τα νερά του ποταμού να ανεβαίνουν απότομα και τους ίδιους να κινδυνεύουν να πνιγούν! Τι τραγική σύμπτωση αν σκεφτεί κανείς το σενάριο που έγραψε και η ίδια η ζωή για τη Σοφία Σεϊρλή στα φουρτουνιασμένα νερά του Ικάριου πελάγους…