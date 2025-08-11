Σοφία Σεϊρλή: «Στην άλλη ζωή τώρα βέβαια» - Η προφητική της δήλωση

Η Σοφία Σεϊρλή έφυγε ξαφνικά από τη ζωή βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ηθοποιός, που πνίγηκε στην Ικαρία, είχε μιλήσει τον Νοέμβριο του 2022 στο «Mega καλημέρα» για την απώλεια της μητέρας της και το πως τη διαχειρίστηκε. «Την έχασα όταν εκείνη ήταν 55 κι εγώ 34 χρόνων. Είχαμε έναν ωραίο δεσμό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και μου στοίχισε πάρα πολύ. Την ημέρα που πέθανε είχα ξυπνήσει με ένα όνειρο πολύ δυσάρεστο -έχω μια τέτοια σχέση εγώ με τα όνειρα- και δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου. Σηκώθηκα τελικά και είχα καθίσει σε μία καρέκλα και κουνιόμουν πέρα δώθε χωρίς να ξέρω το γιατί και δεν σηκωνόμουν! Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν έμαθα τηλεφωνικά ότι πέθανε η μητέρα μου, νύχτα, βγήκα στον δρόμο και φώναζα! Αυτή τη φωνή σαν να την κουβαλάω», είχε εξομολογηθεί.

«Προφανώς δεν ήμουν φτιαγμένη για σπίτι»

Η Σεϊρλή είχε μιλήσει στην εκπομπή του MEGA και για τους λόγους που την οδήγησαν στο να μην κάνει ποτέ τη δική της οικογένεια. «Τρεις φορές πήγε να γίνει και δεν… Δεν ήθελα! Προφανώς δεν ήμουν φτιαγμένη για να κάνω σπίτι και οικογένεια. Θα ήθελα να είχα μια σχέση -στην άλλη ζωή τώρα βέβαια- που ο καθένας να είχε τον χώρο του. Θέλω να έχω τις δικές μου ώρες, δεν θέλω να είμαι συνέχεια με έναν άνθρωπο.

Δεν προλαβαίνω να νιώσω μοναξιά! Μοναξιά, τελευταία φορά που αισθάνθηκα ήταν με τον COVID. Τότε έκανα διάφορα, ετοίμαζα το φαγητό μου, άλλαζα ρούχα, φορούσα άλλο το πρωί, άλλο το βραδάκι ας πούμε. Προσπαθούσα να έχω μια μικρή κοινωνική ζωή, να μην εγκαταλείψω τον εαυτό μου και πάθω καμιά κατάθλιψη!»