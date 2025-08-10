Σοκ στον καλλιτεχνικό χώρο - Πνίγηκε η γνωστή ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή

Τραγικό θάνατος από πνιγμό στους Φούρνους Κορσεών, στην Ικαρία όπου παραθέριζε, η πασίγνωστη ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών.



Η Σοφία Σεϊρλή, πολύ γνωστή ηθοποιός και σεναριογράφος έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.



Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η άτυχη καλλιτέχνης παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά.



Η φίλη της ανησύχησε όταν εκείνη δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις αρχές.



Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο χρόνια στην παραλία Πλάκα των Φούρνων Κορσεών είχε εκτυλιχτεί μία άλλη τραγωδία.

Ο 11χρονος Χρήστος Σταμούλης, γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη, είχε πνιγεί στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ηθοποιός και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε χαρακτηριστικά:



«Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…», ενώ την αποχαιρέτησε με «μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…».

Το βιογραφικό της Σοφίας Σεϊρλή



Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου (1975). Συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο, Ελεύθερη Σκηνή, Θ.Ο.Κ, Εθνικό Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε Θ. Τέχνης, Αμόρε και με θεατρικές ομάδες και θιάσους.



Σε κλασικό, σύγχρονο Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο: Μπεν, Σαίξπηρ, Γκολντόνι, Λαμπίς, Μολιέρο, Οστρόφσκι, Τσέχωφ, Γκόρκι, Σνίτσλερ, Χόρβατ, Ζενέ, Στρίντμπεργκ, Βέντεκιντ, Ντε Φίλιππο, Φεντώ, Μπέκετ, Κολτές, Λαρς Νορέν, Μπουχστάινερ, Τουρίνι, Κους, Στίβενσον, Χάβελ, Αλλεν, Μάρκαρη, Χατζή, Καχτίτση, Αξιώτη, Ρίτσο κ.α. Με τους σκηνοθέτες: Π.Βούλγαρη, Α.Μακράκη, Σ.Βαρδάκη, Ν.Χαραλάμπους, Ν.Κοντουρη, Α.Καλογρίδη, Γ.Κακλέα, Έ. Θεοδώρου, Γ.Ρήγα, Θ.Αμπαζή, Μ.Μαρμαρινό, Β.Παπαβασιλείου, Ν.Μαστοράκη, Ν.Χατζόπουλο, Δ.Τάρλοου, Γ.Χουβαρδά.



Έπαιξε στους μονολόγους: Δύσκολες Νύχτες σε σκην. Γ.Ρήγα, Ομορφάσχημη σε σκην. Δ.Παπαδόπουλου, Jackie σε σκην. Α.Μπρούσκου, Ευγενείς Αγωνίες σε σκην. Τ.Τζαμαργιά, Σονάτα του Σεληνόφωτος σε σκην. Α.Κυρίμη. Στο Φεστιβάλ Αθηνών: Άγγελοι στην Αμερική σε σκην.Ν.Μαστοράκη, Η Μεταμόρφωση της Χρυσαλλίδας σε σκην. Ν.Χατζόπουλου, Μεγάλη Χίμαιρα σε σκην. Δ.Τάρλοου, Τεξτιλέν σε σκην. Β.Αρδίτη. Πρόσφατες παραστάσεις: Χελιδόνι σε σκην.Ε. Γκασούκα, Τερέζ Ρακέν σε σκην. Λ.Μελεμέ και Βασίλισσα της Ομορφιάς σε σκην. Ε.Σκότη.



Έχει παίξει σε πολλές σειρές στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατες τις: Άμυνα Ζώνης και Μέλισσες και στον κινηματογράφο (2 βραβεία ταινιών μικρού μήκους).



Έγραψε σενάρια για την τηλεόραση. Έχει διδάξει υποκριτική στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας και σε δραματικές σχολές.