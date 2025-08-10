Θρίλερ στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός άνδρας επέπλεε στη θάλασσα - Τον εντόπισε πολίτης

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (10/8) στο λιμάνι του Πειραιά, όταν διερχόμενος πολίτης ενημέρωσε τις Αρχές για την παρουσία άνδρα που επέπλεε στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε10.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε πλοιάριο του Λιμενικού Σώματος, ενώ με τη συνδρομή προσωπικού ξηράς ανασύρθηκε ο άνδρας, ο οποίος ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση και τις απαραίτητες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ενώ δεν έφερε προσωπικά έγγραφα ή κάποιο αντικείμενο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώρισή του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό ερευνώνται.

Δείτε βίντεο: