Οδυσσέας Σταμούλης: «Αν είναι κάπου εκεί ψηλά το παιδάκι μου θα χάρηκε πάρα πολύ για τον γάμο μας»

Έχουν περάσει δύο χρόνια από το καλοκαίρι του 2023 που ο Οδυσσέας Σταμούλης έχασε τον 11χρονο γιο του από πνιγμό. Το παιδί είχε πάει για κολύμπι στην παραλία των Φούρνων, στην Ικαρία όπου και επήλθε το μοιραίο όταν μπλέχτηκε το πόδι του με το σκοινί της σημαδούρας. Στην ίδια περιοχή είχε πνιγεί τον Αύγουστο του 2025 και η Σοφία Σεϊρλή...

Σήμερα, δύο χρόνια μετά, ο ηθοποιός παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τη σύντροφό του, Κωνσταντίνα, με την οποία είναι ζευγάρι τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο γάμος ήταν προγραμματισμένος να συμβεί νωρίτερα, όμως αναβλήθηκε εξαιτίας της τραγικής απώλειας του μικρού Χρήστου.

Αυτά τα δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, τόσο για εκείνον, όσο και για τη σύντροφό του που είχε επίσης μια πολύ καλή σχέση με το παιδί και στάθηκε βράχος πλάι στον Σταμούλη στην πολύ θλιβερή αυτή συγκυρία που μαύρισε τη ζωή τους.

Κράτησε κρυφό τον γάμο του

Ο Οδυσσέας Σταμούλης μίλησε στη «Super Κατερίνα» για τον γάμο του και για τη χαρά που θα νιώθει ο γιος του αν μπορεί να τους δει από εκεί ψηλά. «Ευχαριστώ για τις ευχές σας και ευχηθείτε μας καλή ζωή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, αν είναι κάπου εκεί ψηλά που λένε το παιδάκι μου, νομίζω ότι θα χάρηκε πάρα πολύ, γιατί την είχε σαν δεύτερη μητέρα του! Αυτό θέλω μόνο να πω…

Μακάρι να είμαστε για πάντα μαζί με την Κωνσταντίνα. Προσπαθούμε να ανοίξουμε έναν κύκλο γαλήνης. Ο αδελφός μου ήταν μάρτυρας στον γάμο, εκείνος, όπως και η Ντίνα είναι οι άνθρωποι που είναι πάντα δίπλα μου».