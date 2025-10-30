Οδυσσέας Σταμούλης: «Οι άνθρωποι που έχουμε χάσει το παιδί μας είμαστε μια ειδική κατηγορία πόνου»

Ο Οδυσσέας Σταμούλης ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για αυτό το κάτι που ενώνει όλους τους γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους. «Είμαστε συγκάτοικοι στον πόνο με τον κύριο Σαμαρά, με τον κύριο Ρούτσι, με την κυρία Καρυστιανού και με όλους τους ανθρώπους που έχουν υποφέρει το ίδιο και δεν τους ξέρουμε, δεν είναι στις τηλεοράσεις.

Είναι κάτι αδιανόητο, που όμως έχει συμβεί σε πολύ κόσμο, που αν δεν σου συμβεί δεν μπορείς να καταλάβεις τι λέμε. Δηλαδή, εγώ αν συναντηθώ με τους ανθρώπους αυτούς, ας είμαστε πιο διαφορετικοί, είμαι βέβαιος ότι θα τα ξεχάσουμε όλα και θα μιλάμε μόνο γι' αυτό. Είμαστε μια ειδική κατηγορία πόνου.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο»

Αν το συνδυάσω με απώλειες, ακόμα και να μην έχεις καμία σχέση με το γεγονός, όπως δεν είχα εγώ, δεν υπάρχει στιγμή που δεν σκέφτεσαι ενοχικά, ακόμα και για το τι έγινε τότε στο Μαιευτήριο, στις 11 Ιουνίου του 2012, τι έγινε την πρώτη μέρα στο σχολείο. Δεν περιγράφεται.

Εγώ βλέπω εσένα και θυμάμαι το παιδί μου, διότι πριν χρόνια, όταν το πήγαινα σε έναν παιδότοπο και περίμενα να τελειώσει το παιχνίδι, η τηλεόραση έπαιζε μια εκπομπή που παρουσίαζες. Μόνο που σε βλέπω, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο».

«Δεν πάψαμε να πενθούμε»

Ο Σταμούλης αναφέρθηκε και στον πρόσφατο γάμο του λέγοντας πως -παρά το πένθος- ήταν ένας κύκλος που έπρεπε να ολοκληρωθεί. «Με έπεισε η γυναίκα μου ότι το παιδί είναι εδώ μαζί μας, επειδή ζούσαμε και μαζί σαν οικογένεια κατά διαστήματα, και μπορούμε να πάμε σε ένα επόμενο βήμα για να δικαιώσουμε και αυτό.

Όχι ότι πάψαμε να πενθούμε, που είναι και τρελό να αρχίσω να απολογούμαι και να λέω παιδιά, πενθώ ακόμα, δεν είναι αυτό. Όλες τις ώρες της ημέρας πενθώ. Ήταν θέμα ολοκλήρωσης ενός κύκλου, γιατί όλα τα περάσαμε μαζί, οπότε ήθελα πάρα πολύ να ενώσουμε τις ζωές μας και έτσι. Το μαρτύριο, τον σταυρό εκείνη τον τράβηξε.