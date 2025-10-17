Σταμούλης για τον γάμο του: «Ήταν η σωστή στιγμή να διεκδικήσουμε την όποια χαρά μας αναλογεί»

Ο Οδυσσέας Σταμούλης μίλησε στο «Buongiorno» για τον πρόσφατο γάμο του, αλλά και για την απώλεια του γιου του, που πνίγηκε πριν από δύο χρόνια στην Ικαρία. «Με τη σύντροφο μου έχουμε βάση την αγάπη εδώ και πολύ καιρό και έτσι έχουμε το δικαίωμα να στοχεύσουμε στη γαλήνη, που είναι και το ζητούμενο σε εμάς.

Από την άλλη, θέλω να πω ότι ο γάμος ήταν να γίνει εδώ και πολλά χρόνια αλλά δεν έγινε γιατί μας πρόλαβαν άλλα γεγονότα. Βρεθήκαμε λοιπόν σε μια στιγμή που υπήρξε ένα δίλημμα, ή να συνεχίσουμε με έναν τρόπο κάπως πιο δυσάρεστο ή να αποφασίσουμε να διεκδικήσουμε η σύζυγός μου κι εγώ την όποια χαρά μας αναλογεί. Ήταν η σωστή στιγμή, νομίζω, να επιλέξουμε το δεύτερο».

«Την αισιοδοξία μου τη χάνω πολύ συχνά»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην απώλεια του γιου του και πώς τη διαχειρίζεται. «Την αισιοδοξία μου τη χάνω πολύ συχνά γιατί θέλω λόγο για να είμαι πραγματικά αισιόδοξος και όχι μόνο επειδή ξημέρωσε μια καινούρια μέρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά να ονειρεύομαι τον γιο μου. Ο χρόνος δεν απαλύνει καθόλου τον πόνο της απώλειας.

Η απώλεια και ο πόνος βαθαίνει και συνειδητοποιείς ότι θα είναι πάντα παρών μέχρι να κλείσεις τα μάτια σου. Αυτό που μαθαίνεις, με δυο τρεις ανθρώπους αν είσαι τυχερός και έχεις δίπλα σου να τους αγαπάς και να σε αγαπάνε, είναι να το διαχειρίζεσαι και να προχωράς. Μέχρι την ώρα που είτε θα τελειώσουν όλα είτε θα ξανασυναντηθείς με τους άλλους αγαπημένους σου. Η αγαπημένη μου Ντίνα που είναι πολύ ευαίσθητη σε αυτά, με έχει διαβεβαιώσει ότι σε όλες τις χαρές μας είναι δίπλα και ο Χρηστάκης».