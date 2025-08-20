Στοιχεία σοκ: Τρεις άνθρωποι πνίγονται την ημέρα κατά μέσο όρο στις ελληνικές θάλασσες

Μια αδιαθεσία, ένα ύπουλο θαλάσσιο ρεύμα, κολύμπι με το στομάχι γεμάτο…Οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές, το αποτέλεσμα όμως είναι ένα και τραγικό. Οι πνιγμοί στις ελληνικές θάλασσες κατά τους θερινούς μήνες εξελίσσονται σε μάστιγα.

Τα επίσημα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Flash.gr, από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σοκάρουν. Σύμφωνα με αυτά, σχεδόν 3 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθημερινά, κατά μέσο όρο.

Συγκεκριμένα οι θάνατοι που έλαβαν χώρα σε θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πανελλαδικά από 1η Ιουνίου έως τέλος Σεπτεμβρίου, φτάνουν τους 338 για το 2024, ενώ για το έτος που διανύουμε, ήδη μετράμε 229 πνιγμούς μέσα σε 2,5 μήνες.

Ιούλιος: Ο μήνας που μετράμε τους περισσότερους πνιγμούς

Ο τραγικότερος μήνας, αποδεικνύεται ο Ιούλιος. Τα δύο τελευταία χρόνια, το μαρτυρούν οι αριθμοί των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μια στιγμή. Έτσι, 127 πνίγηκαν τον Ιούλιο του 2024, 112 πνίγηκαν φέτος. «Μελανοί» όμως ήταν και οι υπόλοιποι μήνες κατά τους οποίους οι λουόμενοι αναζητούν μια ανάσα δροσιάς και ξεκούρασης.

Συγκεκριμένα για το 2024, 84 άτομα πνίγηκαν τον Ιούνιο, 73 τον Αύγουστο και 54 τον Σεπτέμβριο, ενώ για το τρέχον έτος, 76 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Ιούνιο και 41 μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Να σημειωθεί ωστόσο πως στους πίνακες που έχουμε στη διάθεσή μας από το αρμόδιο υπουργείο, καταγράφονται οι θάνατοι στη θάλασσα που προέρχονται από παθολογικά αίτια ή μη προσδιοριζόμενα αίτια για τους οποίους αναμένονται ιατροδικαστικές εκθέσεις ή οι ιατροδικαστικές εκθέσεις κατέληξαν σε αδιευκρίνιστη αιτία θανάτου. Επίσης δεν καταγράφονται οι περιπτώσεις ανθρώπων που οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο κι επιβίωσαν.

6 στους 10 Έλληνες δεν ξέρουν κολύμπι

Και το ερώτημα είναι γιατί η χώρα μας μετρά τόσους πνιγμούς στις θάλασσες, κάθε χρόνο; Γιατί οι πνιγμοί αποτελούν τη δεύτερη αιτία θανάτου, μετά τα τροχαία; Για το θέμα μίλησε ο διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας, Νίκος Γιοβανίδης, στο ΕΡΤ News και η εξήγηση που έδωσε είναι αποκαλυπτική. 6 στους 10 λουόμενους, δεν γνωρίζουν κολύμπι…

«Τα νούμερα είναι τρομακτικά. Δεν μιλάμε μόνο για θανάτους, αλλά και για περιστατικά που οδηγούν στο νοσοκομείο. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος όταν δεν προσέχουμε ο ένας τον άλλον. Στις περισσότερες παραλίες δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες, ενώ πολλοί μπαίνουν στο νερό χωρίς να έχουν τις δυνάμεις ή τις γνώσεις κολύμβησης. Tο 61% των Ελλήνων δεν ξέρει να κολυμπά σωστά. Άλλο να βρέχομαι, άλλο να περπατάω στο νερό κι άλλο να ξέρω κολύμβηση. Επίσης, τα μπρατσάκια στα παιδιά δεν προσφέρουν πραγματική ασφάλεια.»

Σύμφωνα με τον κύριο Γιοβανίδη, τα παιδιά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, αφού οι πνιγμοί στην περίπτωσή τους χαρακτηρίζονται «σιωπηλοί»…

«Ένα παιδί μπορεί να πνίγεται δίπλα μας και να μην ακούσουμε ούτε μια φωνή. Αν αφήσουμε τα μάτια μας από πάνω τους, για ένα κινητό ή ένα βιβλίο, μπορεί να είναι μοιραίο», υπογράμμισε.

Να σημειωθεί πως το δυσάρεστο είναι πως έχουν πνιγεί κι άλλοι άνθρωποι στις ελληνικές θάλασσες, μετά τις 12 Αυγούστου, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα στατιστικά στοιχεία που κρατά το αρμόδιο υπουργείο. Μόνο μέσα σε μια ημέρα, στις 16 Αυγούστου, τη ζωή τους έχασαν δύο αλλοδαποί άνδρες, ηλικίας 48 και 65 ετών, ενώ κολυμπούσαν σε θάλασσες στην Περαία Θεσσαλονίκης και στη Σάρτη Χαλκιδικής.