Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο δραματική διάσωση πατέρα και των παιδιών του από άνδρα με SUP

Μία συγκλονιστική ιστορία θάρρους και ανθρωπιάς εκτυλίχθηκε στα νερά της Επανομής Θεσσαλονίκης, όπου ένας πατέρας και τα δύο ανήλικα παιδιά του, τουρίστες από τη Ρουμανία, βρέθηκαν ένα βήμα πριν από τον πνιγμό.



Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17/08), όταν η οικογένεια παρασύρθηκε από τα ισχυρά ρεύματα της θάλασσας. Μέσα σε λίγα λεπτά, η ξέγνοιαστη βουτιά μετατράπηκε σε εφιάλτη: τα παιδιά πάλευαν απεγνωσμένα με τα κύματα, ενώ ο πατέρας τους είχε ήδη παρασυρθεί αρκετά μέτρα μακριά, αβοήθητος και εξαντλημένος.



Τη δραματική αυτή στιγμή κατέγραψε βίντεο που κόβει την ανάσα. Στα πλάνα φαίνεται η αγωνιώδης μάχη των παιδιών για να κρατηθούν στην επιφάνεια, ενώ η απόγνωση ζωγραφίζεται στα πρόσωπά τους.

Κι όμως, εκεί που όλα έμοιαζαν χαμένα, ένας ήρωας της στιγμής εμφανίστηκε: ένας λουόμενος που έκανε SUP. Με απίστευτη ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, έσπευσε πρώτα στα παιδιά, τα μετέφερε στην ακτή, και στη συνέχεια επέστρεψε στη θάλασσα για να σώσει και τον πατέρα τους. Ο διασώστης περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha τις δραματικές ώρες μέχρι την διάσωση πατέρα και των παιδιών του.

Χάρη στη δική του αυτοθυσία, η οικογένεια βγήκε ζωντανή από τα αφρισμένα νερά. Ένα περιστατικό που αποδεικνύει πως ακόμα και μέσα στον μεγαλύτερο κίνδυνο, η ανθρώπινη αλληλεγγύη μπορεί να νικήσει τα πάντα.