Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρό 4χρονο κοριτσάκι σε πισίνα βίλας

Σοκ προκαλεί η είδηση από τους Παξούς, όπου ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών βρέθηκε νεκρό μέσα σε πισίνα πολυτελούς βίλας.



Το παιδί, μοναχοκόρη οικογένειας από την Αλβανία που ζει και εργάζεται χρόνια στο νησί, έπαιζε το μεσημέρι στον κήπο του σπιτιού του. Για λίγα λεπτά ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη του. Αμέσως σήμανε συναγερμός και άρχισαν αναζητήσεις από τη μητέρα και τους γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.



Λίγο αργότερα, σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σπίτι, ο μάγειρας που πήγαινε για δουλειά βρήκε το παιδί στην πισίνα βίλας, στην οποία εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν οι ένοικοι τουριστές.



Η μικρή μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Η σορός του παιδιού μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα για νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.



Η μητέρα του παιδιού κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Παξών και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - CorfuTvnews