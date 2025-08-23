Παξοί: Πώς έγινε η τραγωδία με την 4χρονη - Στον εισαγγελέα η μητέρα

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα 23 Αυγούστου, η μητέρα του 4χρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε πισίνα, σε περιοχή των Παξών.



Η μητέρα του παιδιού που συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου και κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Το κοριτσάκι ήταν το μονάκριβο παιδί μιας οικογένειας από την Αλβανία, η οποία ζει και εργάζεται στους Παξούς εδώ και πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με to tempo 24, η τραγωδία εκτυλίχθηκε περίπου στις 3 μετά το μεσημέρι. Το παιδί βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του σε περιοχή στον Λογγό και έπαιζε. Για λίγα λεπτά διέφυγε από την προσοχή της μητέρας, εξαφανίστηκε και εκείνη αμέσως άρχισε να το αναζητεί γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες.

Σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί.



Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι δεν βρίσκονταν εκεί.



Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και γιατροί από το Κέντρο υγείας Παξών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες το 4χρονο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.