Παξοί: Θρήνος για το νεκρό κοριτσάκι - Ποινική δίωξη σε γονείς και παππού, απολογούνται τη Δευτέρα

Ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνου άσκησε ο εισαγγελέας στους γονείς και τον παππού του 4χρονου παιδιού που πνίγηκε στην πισίνα βίλας στους Παξούς.

Η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς της 4χρονης θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα (25/8) στον ανακριτή, καθώς και οι τρεις βρισκόντουσαν στο σπίτι, όταν το κοριτσάκι εξαφανίστηκε.

Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χολ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.

Σημειώνεται πως μόλις οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση του κοριτσιού, ειδοποίησαν την Αστυνομία και άρχισαν να το αναζητούν με γείτονες και αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα.

Η 4χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, από τον μάγειρα ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Άμεσα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από γιατρό του Κέντρου Υγείας Παξών, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν.

«Ήταν πολλή ώρα που είχε πέσει στο νερό, όταν το βρήκαν»

Ο δήμαρχος των Παξών μίλησε στον ΣΚΑΪ περιγράφοντας τον θάνατο του παιδιού ως ένα «τραγικό περιστατικό».



«Ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 4 ετών διέφυγε από ό,τι φαίνεται της προσοχής των γονιών του, βγήκε έξω από το σπίτι. Περίπου στα 300 μέτρα υπήρχε μια βίλα με πισίνα, το παιδί πήγε εκεί προφανώς για να παίξει στην πισίνα και δυστυχώς ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Έπεσε στο νερό, δεν το αντιλήφθηκε κάποιος. Προσπάθησαν οι αστυνομικοί που έψαχναν να το βρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν πολλή ώρα που είχε πέσει στο νερό», είπε ο Σπύρος Βλαχόπουλος.

Ο δήμαρχος δήλωσε πως οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι έλειπε γύρω στις 4 το μεσημέρι και αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν να το ψάχνουν όλοι οι κάτοικοι των Παξών. «Τελικά γείτονας το βρήκε το παιδί περίπου στις 4:50, πράγμα που σημαίνει ότι το παιδί αγνοούνταν για περίπου 1 ώρα», συνέχισε.



«Η μεγάλη ατυχία είναι ότι στη βίλα υπήρχε κόσμος, δεν ήταν ακατοίκητη. Δυστυχώς όμως κανείς δεν ήταν σε σημείο τέτοιο, που να καταλάβει ότι το παιδί έπεσε στο νερό και να μπορούσε να βοηθήσει», συνέχισε.



