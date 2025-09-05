Αδελφάκια εντοπίστηκαν να μπουσουλάνε σε δρόμο της Θεσσαλονίκης – Συνελήφθησαν οι γονείς

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (4/9) στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, όταν δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας μόλις 1 και 2 ετών, εντοπίστηκαν να κινούνται μόνα τους σε δρόμο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 21:50, όταν διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε τα δύο μωρά να βρίσκονται ασυνόδευτα στο οδόστρωμα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στην κατάθεσή του, το μικρότερο από τα δύο παιδιά φέρεται να μπουσουλούσε κυριολεκτικά στον δρόμο, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της επικινδυνότητας της κατάστασης.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τα δύο ανήλικα. Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι τα παιδιά διέμεναν σε κοντινή κατοικία με τους γονείς τους και κατάφεραν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, να βγουν μόνα τους από το σπίτι.

Η υπόθεση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Aρχών, ενώ συνελήφθησαν τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα των παιδιών, κατηγορούμενοι για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.