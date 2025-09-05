Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στο Παρθένι Αρκαδίας - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Μουσεία Local News

Θεσσαλονίκη: Το Μουσείο Φωτογραφίας του ΜΟΜus αλλάζει όψη με 105.000 ευρώ

Έπεσαν οι υπογραφές για εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης.

Caption
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Της Λεμονιάς Βασβάνη

Αλλάζει όψη το Μουσείο Φωτογραφίας του MOMus με εργασίες που θα γίνουν σε χώρους του μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, ημέρα εγκαινίων της πολυαναμενόμενης έκθεσης για την Φρίντα Κάλο.

Το μεσημέρι της Παρασκευής έπεσαν οι υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Μουσεία Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader