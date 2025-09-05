Θεσσαλονίκη: Το Μουσείο Φωτογραφίας του ΜΟΜus αλλάζει όψη με 105.000 ευρώ

Της Λεμονιάς Βασβάνη

Αλλάζει όψη το Μουσείο Φωτογραφίας του MOMus με εργασίες που θα γίνουν σε χώρους του μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, ημέρα εγκαινίων της πολυαναμενόμενης έκθεσης για την Φρίντα Κάλο.

Το μεσημέρι της Παρασκευής έπεσαν οι υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης.